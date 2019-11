Los ciudadanos ibarreños, aunque no lo dicen a voz en cuello, lo sienten y lo comentan en círculos cerrados sobre la evidente despreocupación y descuidos que se evidencian en la ciudad. Parques tomados por mercaderes, papeleras que han desaparecido, contenedores sin cuidados y muchos destruidos, basura en las calles, miedo ante la inseguridad creciente y evidente falta de diálogo entre autoridades para encontrar soluciones a estas problemáticas que van creciendo. No se trata de echar la culpa a tal o cual persona en particular, porque, obviamente, en algunos aspectos, los propios ciudadanos también tenemos la culpa... pero, ¿nos interesa reconocerlo? Un escritor ibarreño lo observó en un artículo diciendo: “Varias veces he declarado mi puntual reparo a los absurdos que se ven en la ciudad. Linajuda heredad denigrada y forzada a verla como una rinconera pueblerina, avasallada por la anarquía...”. Al buen entendedor...