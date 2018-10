Recuperación patrimonial

Una tarea que se debe destacar en el norte del país y principalmente en Imbabura, es la tarea de recuperar la riqueza patrimonial existente. Las autoridades han impulsado su interés y el mismo no debe desmayar. Hay sitios, lugares, inmuebles, parques, monumentos y sitios históricos que con el pasar del tiempo se han ido deteriorando o perdiendo y ello, si no existe el interés e incluso, la comprensión de lo que ello significa, esos bienes corren el riesgo de quedar en el olvido o perderse para siempre. En Ibarra, por ejemplo, está el antiguo edificio de la Gobernación de Imbabura, mismo que perteneció a la Judicatura, organismo que ha dado su beneplácito para que se dé el traspaso del bien a perpetuidad a la Gobernación en el mes de febrero de este año. Ahora lo más importante es que haya un proyecto arquitectónico que no desentone con el entorno que embellece el centro de Ibarra. El proceso debe llegar a una conclusión feliz.