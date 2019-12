Quito: Historia, belleza, ejemplo

Quito, la grandiosa Capital de los ecuatorianos sigue más vigente que nunca. Quienes no entienden lo que esta Ciudad representa, intentaron vulnerarla en medio de una mal entendida protesta social. No supieron la valía que tiene, la imagen cultural que ostenta y tampoco que como gran guerrera no se doblega ni muere. Quito se encuentra celebrando los 485 años de Fundación y es lógico que la alegría inunde nuestros corazones. Fue siempre Ciudad madre, porque nos acogió a muchos, por trabajo o por estudios, pero cuando nos tocó alejarnos siempre fue benévola para esperarnos si volvemos. Quito es Patrimonio de la Humanidad. Su casco histórico es uno de los más importantes y mejor conservados de América Latina. “¡La inmortal Capitana!, la proa señera de América hispana ¡Patrimonio sagrado de la Humanidad!, lo dice Mario García Gallegos en el ‘Canto Diez’, en su libro “Quito grito de volcán, luz cenital de América”.