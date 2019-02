¡Que pare la violencia!

EL NORTE inició una campaña que promueve la paz desde distintos ángulos y al parecer tiene mucha receptividad en la población consciente de que este es un valor que no se debe perder en Imbabura y el país. Basamos nuestro llamado en cosas simples como respetar la línea cebra en las calles de la ciudad, no perder la costumbre del saludo o ceder el paso a las personas de la tercera edad. Igual exigimos que la ley se cumpla para castigar a los violentos, a quienes atentan contra la seguridad pública o de personas vulnerables como mujeres y niños. Pero no todos quieren vivir en ese ambiente. Vimos en las redes sociales la actitud violenta contra agentes de tránsito y policías o, aunque parezca increíble, fuimos testigos de una pelea a puño limpio en un parque de la ciudad entre dos chicas de un prestigioso colegio ibarreño, mientras sus compañeros las filmaban y hacían burla de ello. ¿Qué nos pasa? ¿Hasta cuándo?