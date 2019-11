¿Qué festejaron en la Asamblea?

Nuevamente, en nuestro país dolarizado, se volvió a mirar que más allá de lo que quiere el país, para cierta clase política, pesan más sus intereses. ¿Qué festejaron luego de que la propuesta de los asambleístas Vicente Almeida (PSC) y Raúl Tello (independiente) para rechazar el proyecto de “Ley de Crecimiento Económico” alcanzara 70 votos de 133 asambleístas presentes el domingo 17 de noviembre? ¿Acaso aplaudieron el desbarajuste económico nacional y su lento hundimiento al no encontrar la puerta de salida a una crisis profunda que nos agobia? Los que festejaron deben explicar a los ecuatorianos si con su decisión se ahuyentó más a los inversionistas, si se privilegió su mirada a las elecciones de 2021, si quisieron curarse en sano siendo menos impopulares de lo que ahora son, o sin con esa medida tratan de recuperar la economía que no crece y cuyo déficit fiscal es muy delicado. ¡Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir!