Ciudadanos de a pie, conocidos lectores amigos de nuestro medio, hombres de cultura, profesionales y empresarios, educadores e incluso los jóvenes se están preguntando ¿Qué está pasando en Ibarra? Es obvio que ya han transcurrido más de 100 días y no se mira respuestas a las tantas inquietudes ciudadanas. Alguien dijo que “Ibarra es un barco a la deriva” porque, más allá de los afectos o desafectos que pueda existir por la administración, desde el punto de vista político, está la aspiración de un cantón que busca resolver sus problemas, pero no hay respuestas. Es necesario que los sectores organizados puedan también entregar propuestas, aunque se sabe que sí han existido -incluso, desde el interior de la propia municipalidad- pero que no han tenido el interés que se requiere. Hay funcionarios que van dejando sus cargos, que no se ha nombrado a otros... y que no hay voces que respondan a la inquietud de ¿qué está pasando en Ibarra?