Que detengan la violencia

Hoy se prevé que sea un día decisivo sobre el futuro de la final de la Copa Libertadores. Se trata de un evento inédito pues son dos equipos argentinos de renombre los que quedaron a la final del torneo de fútbol más importante de Sudamérica. El mundo entero estará expectante de lo que suceda, de la decisión que se tome. Es necesario sentar precedentes para que no vuelvan a suceder acontecimientos de violencia como el suscitado el último fin de semana. No se puede llamar hinchas a quienes agreden a jugadores del equipo rival, no se puede llamar hinchas a quienes hacen daño a su propio equipo, con la posibilidad, inclusive de que sea sancionado el River Plate. Que lo que sucedió en Argentina lleve a la reflexión de todos los ciudadanos seguidores del fútbol, que sea un tema de conversación entre niños y que los adultos debatan sobre la necesidad de un verdadero cambio de actitud dentro y fuera de las canchas.