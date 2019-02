Pulso Electoral 2019

No hay mejor manera de llegar a la gente, sino con transparencia, credibilidad, seriedad y responsabilidad. Partiendo de esa premisa, los medios del Grupo Corporativo del Norte (GCN), generaron una iniciativa plausible que involucró varios esfuerzos: desde la utilización de nuestro canal virtual ENtv, hasta una producción y selección de elementos que los candidatos (as) a Prefecto de Imbabura y a alcaldes de los diferentes cantones de la provincia -con plena libertad y respeto- puedan exponer sus propuestas. El espacio periodístico “Pulso Electoral” no es un show ni se presta para generar falsos protagonismos, sino que sirve al público para que analice las mejores opciones y entregue su voto, con mayor conciencia, el próximo 24 de marzo de 2019. Empezamos con pie derecho, porque consideramos que la legítima participación de los candidatos, debe ir de la mano con las justas aspiraciones de sus electores.