Proyectos con sentido social

Los jóvenes talentos siguen dando de qué hablar. Sus inventos e iniciativas ya no son desconocidos, por el contrario, cada vez más, los chicos (as) universitarios van aportando más al país, en base y confianza en sus propias posibilidades. Esta vez no podemos dejar de felicitar la presencia de estudiantes de nuestra región norte del país, pues uno de ellos, concretamente el Eyeborg, cuyo creador del prototipo es el imbabureño Cristian Carvajal Barzallo, está considerado por la ONU como un proyecto inclusivo, que participará para los premios 2019 de la Cumbre Internacional. Otro de los proyectos nominados es el SpeakLiz, cuyos creadores son Lennin Encalada, Carlos Obando y Hugo Jácome. Son dignos de aplauso estos proyectos, porque no solo responden a un único objetivo estudiantil, sino que son pensados también para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Sin duda, hay que apoyar estos grandes esfuerzos.