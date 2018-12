Problemas de fin de año

Cuando se acerca el fin de año, casi siempre hay novedades que trastocan la tranquilidad. No son solo las decisiones políticas y económicas de un país, sino también, como consecuencia de aquello, problemas emocionales en las familias ecuatorianas. De lo segundo hay que cuidarse y buscar ayudas especializadas, porque los problemas emocionales son más comunes de lo que se piensa, porque son generados por la inseguridad, miedo, desconfianza, soledad y la falta de recursos para cubrir aspectos de la vida diaria. Muchas veces, el no entender o no enfrentar situaciones difíciles, nos conllevan a depresiones que han terminado en muertes innecesarias, principalmente de jóvenes, a quienes les afecta en mayor grado estas circunstancias. Muchas veces, la incapacidad de no ver la realidad tal como es, sino a través del lente del miedo, nos lleva a túneles en donde no aparece una luz. ¡Vivamos la vida siempre con positivismo!