La situación de vulnerabilidad de las mujeres en América Latina ya no es una sospecha, es una realidad. Cada vez que hablamos de la violencia contra la mujer, es obvio que las cifras son claras y reflejan el grado de intolerancia y agresividad a gran escala en la sociedad. Se habla de que 16 132 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en América Latina en los últimos cuatro años. También se habla que millones de mujeres viven en países donde la violación dentro del matrimonio no está explícitamente criminalizada. Otra cifra que preocupa, y esto ya en Ecuador, es que 97 casos de femicidios se han contabilizado en lo que va del año. Se requiere políticas públicas, que no solo queden escritas en el papel, sino que haya práxis desde la educación. No hay mejor orientación que aquella que parte desde las aulas en los primeros años, con campañas y planes visibles para privilegiar el respeto y la vida siempre.