Todo plazo se cumple. Llegó este importante día en que los ecuatorianos nos acercaremos a las urnas a depositar nuestro voto, confiando, una vez más, que quienes nos representen en las prefecturas, alcaldías, concejalías, juntas parroquiales y en forma inédita en el Consejo de Participación Ciudadana, sean los más idóneos. Esa aspiración, más allá del simple enunciado, debe representar la fortaleza de nuestro sentir, porque equivocarnos eligiendo a quienes no se merecen, conllevaría a grandes fracasos. Hay que evaluar bien, que no nos impresionen las caras bonitas, ni los grandes afiches, ni los grandes gastos, tampoco las sorpresivas insistencias de quienes no han hecho nada durante muchos años, salvo vivir de la política, pero que ahora aspiran a más. Bien dice el refranero popular: “Por sus obras los conoceréis” y en ese marco de cosas, es fácil darnos cuenta quiénes han hecho y quiénes no; quiénes han cumplido y quiénes no.