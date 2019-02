Una ciudad para crecer y desarrollarse en forma integral, no solo necesita de las visiones y criterios políticos, sino de la participación de la población.

En el fragor de la batalla pre elecciones, los politiqueros, los que no dignifican la esencia de palabra política en su comportamiento, se dedican a observar lo malo, a encontrar solo “peros”, a tratar de causar daño y de por medio a sacar a flote sus egoísmos y las envidias. En Ibarra se está viendo una obra importante que un alto porcentaje lo valora, pero parece que los politiqueros no se dan cuenta de lo que está sucediendo en el entorno. ¿Por qué echar veneno contra lo que otros hacen?. Hace poco durante una entrevista televisada, el papa Francisco expresó: "La política es una de las formas más elevadas del amor y la caridad porque lleva al bien común. Una persona que -pudiendo hacerlo- no se involucra en política para el bien común, es egoísta”... ¡Categórico!