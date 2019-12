Pensar en el futuro

Cuando miramos con estupor cómo la corrupción ha tocado las fibras más sensibles de la sociedad, cuando vemos que personas en altos cargos caen rendidos ante la tentación de más poder y dinero, cuando la justicia se ha desnaturalizado y el que roba una gallina tiene una sentencia de varios años, mientras los delincuentes de cuello blanco roban millones y en varios casos gozan de impunidad o huyen, ahí es cuando la sociedad se resiente. Lamentablemente es muy olvidadiza y en cada elección no recapacita, los elige y cuando llega el arrepentimiento ya es muy tarde. El país quiere un baño de verdad para no volver a equivocarse. El enfoque educativo es el principal insumo para enseñar valores a las nuevas generaciones, porque la actual está contaminada y no reflexiona en el futuro que van a dejar a nuestra niñez y juventud que, a su vez, por falta de políticas efectivas también anda perdida en medio de tantos “logros”.