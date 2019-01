Paso atrás a decisión

Con un nuevo Decreto Ejecutivo se calmaron los ánimos de los transportistas que exigían la derogatoria del Decreto 619 que estipula la reducción del subsidio de los combustibles. El Decreto 632 es el que confirma que no aumentará el precio del diésel y que el galón se mantendrá en USD 1,037. Aunque dicen que estarán vigilantes, al momento, se descarta una paralización de actividades. La decisión se toma en medio de controles en los mercados para vigilar que no se especule con los precios de productos de primera necesidad. Los representantes del gremio del volante manifiestan que estarán vigilantes, aunque por el momento, la decisión gubernamental hace que se descarten medidas de hecho que afectan a todos, aún está pendiente el pago de subsidios a los transportistas interprovinciales y del servicio urbano en el país. Es importante que no se suspenda el servicio que, además, es un derecho ciudadano.