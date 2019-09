Paro empieza a pasar factura

El paro que se vive en Carchi pasa factura. Sin duda que la paralización no solo afecta la economía de esa provincia sino que también limita el desarrollo de eventos, culturales, cívicos y deportivos. Para muestra un botón. El pasado 26 de septiembre, que se celebró el Día de la Bandera Nacional, la mayoría de estudiantes de las diferentes instituciones educativas de Carchi se quedaron con las ganas de decir ‘Sí juro’. Además el cantón Montúfar estuvo de fiesta, pero la programación no se cumplió como se esperaba. La última novedad y que decepcionó a más de un aficionado fue que la Vuelta Ciclística al Ecuador en la categoría juvenil denominada ‘Tulcán para la Vida’, no llegue a Carchi. Ese evento debía finalizar hoy en Tulcán, pero el bloqueo de vías obligó a la organización a tomar otras rutas y dejar que sus deportistas no lleguen a su tierra. Ahora hay que cruzar los dedos para que el paro termine y todo vuelva a la normalidad.