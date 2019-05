Nuevos retos en la provincia

El Prefecto de Imbabura, única autoridad que ocupará a período seguido esa dignidad, puesto que en los GADs municipales se estrenan nuevos personajes y otros retornan a la palestra, tiene una visión clara de emprender en nuevos retos en favor de la provincia. La denominación de Imbabura como Geoparque Mundial reconocido por la UNESCO nos llena de orgullo, pero eso no es todo, no podemos dormirnos en los laureles y claro, bajo su liderazgo, la población espera con confianza que nuevas metas y logros se evidencien a corto, mediano y largo plazo. El periodista y abogado Pablo Jurado está consciente de su grave responsabilidad y de la respuesta que debe brindar, no solo a los que confiaron en él en las pasadas elecciones de marzo, sino de toda la población que sabe que Imbabura siempre ha sido un referente de desarrollo a nivel nacional. Ese espacio debe ser recuperado. Con trabajo confiamos que así sea.