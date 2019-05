Nueva oportunidad para la salud mental

En días anteriores se ha reunido la comisión para discutir los nuevos lineamientos de la política de Salud Mental en el Ecuador, a la misma fue invitada una delegación de la Asociación Ecuatoriana de Psiquiatría. No pude estar presente por motivos de viaje, pero tengo la certeza de que el Presidente, Dr. Rommel Artieda y los compañeros de la Asociación que asistieron dejarían muy claro los puntos que previamente se discutieron en las sesiones de la directiva. Uno de los mas importantes se refiere a que la Salud Mental en el país debe ser dirigida por un psiquiatra con experiencia en este tema, pues los actuales dirigentes han pasado desde Ingenieros comerciales, Psicólogos, Ingenieros sanitarios y otras profesiones que no tienen la idea global de las necesidades que deben cubrirse en el campo de las enfermedades mentales y de lo que es su presencia en la población general, lo que se conoce también como acciones de salud mental, que comprenden la promoción de ésta la prevención de algunas enfermedades, incluso algunas de ellas crónicas y la rehabilitación de los pacientes que ya tienen alguna o algunas secuelas de una enfermedad anterior. No se trata solo de cambiar la realidad desde el punto de vista de la enfermedad, sino desde el punto de vista de la salud, de cómo esta debe crecer en lo cuantitativo y en lo cualitativo para que personas sanas mentalmente puedan formar familias sanas y estas a la vez sociedades que brillen tanto por sus características culturales, como por su salud integral.