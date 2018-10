Nombres y más nombres

El proceso eleccionario de marzo de 2019 ya se muestra confuso. Hay cantidad de nombres al igual que partidos y movimientos políticos. Los ciudadanos deben hacer un análisis a profundidad para elegir correctamente y más que eso, elegir a quienes hayan demostrado una hoja limpia, que no hayan sido contaminados de politiquería o curruptelas, que muestren propuestas serias y no demagógicas, que indiquen sus planes para ser cumplidos y no solo simples enunciados que se los lleva el viento. Hay que preguntarnos también si en esos listados están personas que han vivido de la política, qué han hecho, cuáles son los resultados durante su paso por una dignidad pública, por qué el interés para insistir en una elección, cuál es el motivo de su representatividad y el objetivo de su movimiento político en el marco de cumplir con las soluciones que no han sido superadas. Hay una buena tarea de por medio.