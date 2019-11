No maltratemos las ciudades

Muchos dicen “es que el tema es cultural” cuando se refieren al maltrato que están sufriendo sectores citadinos, como parques, calles y avenidas con el aumento de ventas ambulantes, negocios de comidas y hasta instalación de baños públicos en sitios estéticamente no aconsejados. Lo malo es que esa falta de visión y autorización proviene de las propias autoridades que no ven más allá de sus narices y quieren dar aparente solución, generando otro problema que es, a simple vista, rechazado por la colectividad. El asunto del baño público -con caseta incluida- en pleno parque principal de Ibarra, no es aislado, también hay negocios -con tanque de gas incluido- en sitios de concentración poblacional, sin que haya una regulación expresa, pese a las ordenanzas vigentes. En Otavalo, tiempo atrás ya sucedió. Se autorizó en pleno parque Bolívar una feria de comida costeña que tuvo un total rechazo ciudadano. Hay que ser consecuentes.