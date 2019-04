No cautivó a turistas

A pesar de que llegaron a la ‘Ciudad Blanca’ 120 deportistas de Brasil, Uruguay, Venezuela, Chile y Ecuador para participar en el Campeonato Sudamericano de Canotaje, el evento no cumplió con lo esperado. Es decir que el torneo internacional no fue la principal atracción para que turistas lleguen hasta la laguna de Yahuarcocha y puedan admirar no solo de la competencia internacional sino que también de la maravilla paisajística que cuenta ese escenario natural. Durante los cuatro días el certamen se desarrolló con la presencia de poco público. Tanto hoteleros como comerciantes de esa zona esperaban que el evento genere mayor movimiento económico ya que el objetivo de ser parte de la organización de un festivales internacional de ese tipo es generar turismo. ¿Faltó mayor promoción por parte de quienes armaron el campeonato?. Lo cierto es que el Sudamericano pasó ‘desapercibido’.