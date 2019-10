Nada justifica una muerte

Las protestas en el Ecuador no paran y en las grandes ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenta mas bien se han agudizado. La Defensoría del Pueblo confirmó un muerto en el marco de la fuerte represión policial y militar y del Estado de Excepción decretado por el Gobierno. Se habla de cinco muertos durante estas jornadas, descartando por completo que en la parroquia La Esperanza el Ejército haya disparado y matado a cuatro manifestantes. Eso fue falso. Nuevamente, las ‘noticias falsas’ en redes, buscan imponerse, sin considerar que con ellas se genera más desconcierto y caos. La población poco a poco está consciente de aquello y tiende a informarse a través de medios de comunicación que tienen firmas de responsabilidad. Eso obviamente no gustará a los trolls que “desde lejos” y medio escondidos miran que las jugadas maquiavélicas no resultan. Nada justifica la muerte de una persona. Que la paz vuelva al país, es el clamor.