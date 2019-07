Mineros por las calles de Ibarra

Una vez que las autoridades nacionales cumplieron con su decisión de intervenir en las minas de La Merced de Buenos Aires, cantón Urcuquí, en donde se denunció una serie de delitos, siempre quedó la duda en la población imbabureña de qué va a pasar con toda esa gente -más de 5 000 personas- que estaban dedicados a la minería ilegal. Esta preocupación está latente cuando se mira por las calles de Ibarra, solo para poner un ejemplo, a grupos de ciudadanos que deambulan por las calles de la Capital imbabureña y cuya vestimenta los delata que son mineros que abandonaron Buenos Aires. Es necesario que haya un plan o que si lo hay se refuerce para controlar que no haya problemas que muchas veces son generados por la falta de empleo, por la necesidad de alimentarse o por no encontrar un sustento económico para vestirse o soportar el frío de la noche. No debemos satanizar, pero en Ibarra sí se vive con cierto temor.