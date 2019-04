Los retos de la nueva Fiscal

Diana Salazar es una abogada que por sus méritos -y no solo por ser afroecuatoriana, como absurdos comentarios se han expuesto en las redes sociales- llegó y se posesionó como la nueva Fiscal General del Estado. Sus antecedentes son conocidos por el país, sus actuaciones han dado certeros golpes a quienes, envalentonados con el pasajero poder, quisieron hacer de las suyas y actuar corruptamente al margen de la ley. Su trabajo está a la vista y eso es lo que se debe valorar sobremanera y no una calificación en una prueba, que a decir de importantes juristas, estuvo cargada de subjetivismos, quizá para, precisamente, impedir que ella llegue al puesto en el que ahora está. Sabemos que para la imbabureña fue difícil conseguir lo que se propuso, pero ahora el reto es mantenerse erguida ante los grandes desafíos, propios de su delicada función. Suerte a quien se ha ganado el favor del Ecuador. Confiamos que no nos defraudará.