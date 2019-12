Los parques de Ibarra

No es la primera vez que la ciudadanía advierte y los medios de comunicación lo hacen público. El descuido de los parques de la capital imbabureña es evidente. El turno es del parque Ciudad Blanca que luce descuidado, con basura y escombros, bancas despintadas, bebederos dañados, adoquines levantados, áreas verdes descuidadas y excremento de animales por varias partes. No debería ser pretexto que no existen recursos, cuando se mira que para otras actividades menos vistosas al parecer si hay. ¿Qué está sucediendo? ¿hay criterio técnico para pensar en una ciudad para hoy y para el futuro? es lo que se preguntan los ciudadanos con mayos insistencia y al parecer no hay respuestas concretas cuando esos “técnicos” andan en otro baile. El parque Vicente Ponce ya adolece de falta de iluminación en ciertas noche y madrugadas, lo que le convierte en un peligro. En La Merced las ventas están a la orden del día. ¡Qué pasa!