“Líderes” equivocados

La protesta de octubre, no solo mostró violencia, excesos, malos comportamientos, aprovechamiento politiquero, intereses y otras motivaciones, sino también el aparecimiento de ‘líderes’ que por su conducta denotaron equivocaciones y fruto de ello, repulsa de la gente. Ciertos ‘líderes políticos’ -no atinados- cumplieron su papel en detrimento de la democracia, azuzando, enervando el ambiente y envenenando la agitación social, sin pensar en las consecuencias. Había, en medio del tumulto, apetitos personalistas y élites atentas. Vimos líderes indígenas envalentonados, queriendo construir su propio ejército, dando órdenes para “cerrar las llaves del petróleo”, incitando a que se agreda a mujeres y hombres por su condición de uniformados y hasta planteando recetas que no les corresponde. Qué lejos están esos ‘liderazgos’ de los propósitos que se leen en los enunciados de sus organizaciones políticas y sociales. ¡Reflexionemos!