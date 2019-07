¿Les interesa Yahuarcocha?

La Compañía de Economía Mixta Yahuarcocha (CEMY) está en proceso de liquidación, luego que la Superintendencia de Compañías nombró al actual gerente como liquidador de la misma. Hay inquietudes en los accionistas en cuanto a esa designación y en estos días remitieron una carta exigiendo “que se nombre a una persona con experiencia y conocimiento con la finalidad de que se solucionen los problemas y poder reactivar la compañía”. Aún no se tiene respuesta y hay un compás de espera tensionante. Hasta tanto, el futuro no es promisorio. Todos evitan hablar de una liquidación de la CEMY y todos hablan de una reactivación, pero las cosas no están claras. Yahuarcocha y su entorno natural enriquecen la vista de cualquiera, sin embargo, la empresa encargada de potenciarla tiene una carga muy pesada de problemas desde hace algunos años atrás que deben solucionarse y transparentarse. ¡Ibarra lo exige!