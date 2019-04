Las ventas en los parques

Con el aporte de los ciudadanos, los GADs municipales de Imbabura, han emprendido en la recuperación en unos casos y, creación en otros, de espacios verdes, parques y plazas, sitios de recreación y lugares que están para el disfrute de las familias. Lastimosamente, como siempre, se ve con preocupación como en Ibarra y Otavalo, por ejemplo, las ventas ambulantes se vienen tomando estos espacios, lo cual no contribuye de ninguna manera al interés turístico del que se jactan estas ciudades. No sabemos si bajo la miopía de los comisarios, directores de higiene o alguien con poder, se decide que los negocios de todo tipo estén en estos sitios. Feo espectáculo en el parque Bolívar de Otavalo, el Pedro Moncayo y el recientemente remodelado Vicente Ponce (Basílica) en Ibarra, que están siendo víctimas del abuso y la viveza criolla. Por favor autoridades, visiten los sitios y actúen, pero no solo desde los cómodos escritorios.