Las medidas de Lenín

Había expectativa, claro que sí, incluso se percibía una posible movilización desde los sectores sociales, de trabajadores y organizaciones indígenas. Ahora todo eso entró en análisis luego de las medidas económicas y de tinte laboral que anunció la noche del martes el presidente Lenín Moreno en cadena nacional. Mencionó que no subirá el IVA, con lo cual se mantiene en la tarifa actual del 12%. Quizá esta medida era la que más preocupación generó porque se hablaba de un aumento posible al 15 %, lo cual no ocurrió. Sin embargo, hay el aumento del precio en la gasolina extra y el diesel, tema sobre el cual hay lecturas a favor y en contra. La contribución de las grandes empresas, el pago de bonos, supresión de impuestos a artículos tecnológicos y medidas laborales que no se detallaron es lo que entra en debate. Aspiramos que el dinero recaudado se destine a atender la seguridad, la educación y la salud. El tiempo lo dirá.