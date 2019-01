La amenaza supuesta del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia ha intranquilizado, no solo a las autoridades, sino a la población en general. Se anunció incluso que los cantones Mira y San Lorenzo, en Carchi y Esmeraldas, respectivamente, serían un blanco para acciones violentas del grupo insurgente que sigue activo y que no fue totalmente amigo de la paz. Ante ello, las fuerzas policiales y militares no deben cerrar sus ojos, por el contrario, deben estar alertas y haber dispuesto acciones preventivas para enfrentar -en forma inmediata- cualquier intentona en ese sentido. En la zona norte del país, frente a las amenazas supuestas, está bien el llamado a la unidad de autoridades y población que permita blindarse ante cualquier riesgo. La gente no puede vivir en zozobra, en constante miedo, por lo que se hace necesario trabajar unidos para fomentar la paz y la seguridad, muy necesarias para el desarrollo.