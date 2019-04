La prepotencia está de moda

No falta autoridad... nos hace falta respeto a la ley, a las normas, a los otros. Se dice que donde comienza el derecho de los demás, termina el derecho nuestro. Por eso llama la atención que nuevamente en el sector del Control Integrado de Mascarilla se haya producido otra acción violenta por parte de ciudadanos envalentonados que creen estar por encima de todo control. Esas actitudes ya rayan en el despropósito, en la prepotencia sin límite y en una acción canallesca que puede terminar en más violencia sino hay ponderación, si las autoridades no ponen freno y si desde quienes administran justicia no se sienta precedentes. Nuestro país vive horas difíciles, en el espacio político, pasando por lo social y económico para terminar en la actitud poco pacífica de quienes no tienen sensatez, porque posiblemente se creen en libertad para vulnerar los derechos y no cumplir los deberes como ecuatorianos. ¡Algo anda mal!