La paz inalcanzable

A pesar que la Asamblea General de las Naciones Unidas motiva a cada momento a fortalecer los ideales de paz, tanto entre las naciones y todos los pueblos, como entre los miembros de cada uno de ellos”, en algunos países no se cumplen. En el último trimestre algunas naciones de Sudamérica y de alguna forma de Europa han vivido verdaderas crisis llenas de violencia y muerte. Sin duda que las protestas contra los Gobiernos de turno han dejado secuelas que muy difícilmente se borrarán. En Ecuador no fue la excepción. Nuestro país convulsionó en octubre provocando así pérdidas materiales pero sobre todo humanas. Frente a todos los sucesos que hemos vivido, los seres humanos buscamos la paz en el mundo, sólo que los esfuerzos por alcanzarla no han sido suficientes. Por eso estamos llamados a fomentar la cultura de paz mediante la construcción de entornos libres de violencia.