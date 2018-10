‘La Ley del Silencio’ ¿domina?

Las autoridades de los planteles educativos son los últimos en darse cuenta del acoso estudiantil, un fenómeno subterráneo en el que impera la “ley del silencio”, entre los estudiantes por miedo a ser rechazados. Este tipo de problema social no solo pasa en la educación inicial o media sino en la superior. La noticia difundida hace un par de semanas sobre el acoso sexual de un docente de una de las universidades tradicionales y de mucho ‘prestigio’ en el país, a una estudiante, fue el inicio de una lluvia de denuncias que al fin no se quedaron en la ‘ley del silencio’. Estudiantes y padres de familia exigen sanciones y promueven que se tomen acciones para evitar el acoso sexual en predios universitarios. Pero ¿las autoridades ya han ejecutado medidas drásticas?. ¿Existe un verdadero protocolo para manejo de casos de acoso sexual en las casonas universitarias?. Son preguntas que aún no tienen respuestas.