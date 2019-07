La decisión debe ser ciudadana

En Cotacachi, desde 2014 no se designa o elige a la reina del cantón. En ese entonces, la administración municipal manifestó que todas las mujeres son reinas. Como “violencia simbólica” han calificado, especialmente los colectivos feministas, la participación de mujeres en eventos de belleza, porque -aseguran-se cosifica su cuerpo o porque no dan la verdadera importancia a la mujer. En Ibarra, hace unos dos años, se lideró una campaña por parte de colectivos de mujeres para que no se realice la elección de la soberana de la Ciudad Blanca, pedido que no prosperó. La Concejala que preside la Comisión de Fiestas dijo que no se descarta la realización de la elección en Ibarra, pero que sería la última... Sin duda alguna, los reinados han abierto puertas a sus representantes, incluso en el ámbito político. Lo cierto es que la participación ciudadana es importante y fundamental para que las autoridades tomen la decisión final.