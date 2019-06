Nunca ese concepto estuvo en entredicho. Fue la politiquería, los corruptos enemigos de la fiscalización y sus miedos los que manejaron las leyes a su capricho para bloquear un derecho de la población en general a conocer en libertad las verdades ocultas. En el debate, los legisladores de la Asamblea Nacional, sostuvieron que “la comunicación no es como el servicio de agua potable, luz eléctrica, o alcantarillado, por tanto, no es un servicio público, sino un derecho humano de todos los ecuatorianos”. El respaldo al proyecto de reformas al artículo 5 de la Ley de Comunicación debe tener el aplauso del país, porque la comunicación es un derecho que está contemplado en la Constitución y como tal debe ser protegido y garantizado por el Estado. Ahora la Comisión de Derechos Colectivos deberá elaborar el informe para segundo debate. Al fin, desde los actores políticos, se dieron cuenta que ante los derechos no se claudica.