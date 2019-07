Intervención en Buenos Aires

El decreto de excepción en la parroquia La Merced de Buenos Aires, cantón Urcuquí, lo que supone la intervención militar y policial en el sector minero de El Triunfo, llega a tiempo. Cuando se habla de este delicado tema, la expresión de la mayoría de la población es contundente: ¡Ya era hora! Lógicamente no era posible sostener una acción ilegal que se venía dando desde finales de 2007. Todo lo malo prosperó en medio de corruptelas, delitos y lastimosamente de una falta de acción de las autoridades provinciales y nacionales para adoptar decisiones claras. En la parroquia de 433,7 kilómetros cuadrados y no más de 2 mil habitantes había de todo: homicidios, explotación laboral, explotación sexual, trata de personas, evasión fiscal, lavado de activos, extorsión, intimidación, contrabando, tráfico de combustibles, tenencia de armas y explosivos. Lo importante hoy, es que la paz no desaparezca en medio de las incertidumbres.