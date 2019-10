¿Intereses o ideología?

El pueblo indígena cumplió su papel de reclamar en las calles lo que consideraron un fuerte golpe a la economía, tras las medidas del gobierno, principalmente a la ya golpeada situación de los más pobres. En principio, se habló de que hemos retrocedido a décadas anteriores: llantas quemadas, obstrucción de carreteras, calles y puentes, enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública, etc. Lastimosamente no fue solo eso, lo impensable sucedió. Mirar la alta agresividad de gente extranjera infiltrada -suponemos que muy bien pagados- con una actitud hostil peligrosa, incendiando edificios públicos -no se sabe a ciencia cierta con qué razón- utilizando armas caseras contra policías, entrando a robar y saquear, etc., nos hace pensar que no solo se trata de una lucha legítima, ni de reivindicación de derechos, sino que hay una intencionalidad que va más allá de lo ideológico y se convierte en una defensa de oscuros intereses.