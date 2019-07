Inseguridad hasta en cajeros

Retirar dinero de cualquier cajero automático se ha vuelto un verdadero problema. Avezados delincuentes distraen a ciudadanos y les roban su dinero y sus tarjetas dentro de las instituciones bancarias. Este panorama ya no es desconocido en nuestro medio. En menos de una semana tres robos se registraron y eso preocupa a más de uno. La tradicional forma de hurto sigue siendo el ‘Cambiazo’, pero ahora existen nuevas modalidades de estafa en cajeros a tal punto que el usuario no sabe cuándo ni cómo le perjudicaron. La Policía Nacional y la propia empresa bancaria presentan una serie de sugerencias para evitar robos a clientes. Entre las recomendaciones están: no utilizar cajeros que estén en zonas aisladas, sitios poco iluminados o calles solitarias o antes de ingresar la tarjeta revisar que el cajero esté en condiciones. Lo único cierto es que la inseguridad cada vez más nos pone contra la pared.