Hacer periodismo

En el mundo del periodismo no todo es color de rosa, también hay crisis y en medio de ella, acciones desesperadas que buscan relegar el impacto de los buenos. Da pena cuando de por medio se utilizan armas innobles como desprestigiar lo que hace la competencia, utilizar armas engañosas con esos fines y por último ‘regalar’ el esfuerzo diario como una forma de querer captar lectores. Casi siempre se regala lo que no sirve, lo que no es válido, lo que no trasciende o lo que simplemente trata de revertir esa crisis. Una competencia es válida cuando busca avanzar con calidad, con esfuerzo, trabajo y corresponsabilidad junto a la gente. El periodismo en medio de las crisis debe saber que es necesario hacer mejor periodismo para seguir en el camino y en ese propósito estamos muchos medios regionales que calan hondo por lo que hacen en favor de la sociedad, por ser cercanos a la realidad, por atender el sentir de la gente.