Equivocadas estrategias

Si los ciudadanos del norte del país hacen una radiografía de lo que han significado estos 80 días de gestión municipal, principalmente, pueden sacar sus propias conclusiones. Es obvio pensar que la crisis económica que soporta el país, obliga a tener iniciativas para afrontar los problemas con creatividad y con mucho sentido común, sin que ello conlleve a las autoridades a la pauperización de sus gestiones, entreteniendo a los ciudadanos con temas ‘light’ que no solucionan en nada los graves inconvenientes que están aún en el tapete de las discusiones. ¿La estrategia es ocultar sus errores a través del silencio o la desinformación? o de informar solo entre “amiguis”, o creyendo que si no informan, el ciudadano no se entera y por lo tanto no siente. ¡Cuidado!, quienes piensan así, tienen limitado criterio de no reconocer el derecho de los ciudadanos a estar informados. Si no hay eso, la gente presiente, evalúa y castiga. Avisados...