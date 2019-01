Empleo informal se multiplica

Pasaron las festividades de Navidad y Fin de Año y se pensaba que a las calles de Ibarra volvería la calma y desaparecería el trajín de comprar, pero no. El trabajo informal se ha multiplicado. Los vendedores ambulantes cada vez más ocupan espacios que antes nunca eran tomados en cuenta para comercializar. El centro histórico es ahora uno de los puntos ideales para quienes venden desde ropa hasta comida rápida. Otro trabajo ilegal que gana espacio es el taxismo informal. Según datos del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC), el empleo inadecuado –que está en 56,4% de la Población Económicamente Activa (PEA)– se divide en subempleo (trabaja menos de 40 horas a la semana, no gana el básico y desea trabajar más); otro empleo no pleno (menos de 40 horas, no gana el básico ni desea trabajar más); y el no remunerado. Con este panorama sin duda que ‘sobreviven’ al desempleo con un trabajo informal.