En estas épocas del Inti Raymi, las ‘correteadas’ o ‘zapateadas’ son el pan de cada día. Lo importante es que las tradiciones no se han perdido porque los sectores indígenas han sabido cosechar lo sembrado por sus antepasados para no perder esta sana costumbre de amar y respetar a la pachamana, tan herida y dolida por la indiferencia y las agresiones de todo tipo. Lo anecdótico es que de estas manifestaciones, ciertos personajes de la “farándula politiquera” se aprovechan y encuentran su caldo de cultivo para sacar réditos. Basta mirar las redes sociales para darnos cuenta la cantidad de embelequeros (as). Hay, en todo caso, quienes, incluso utilizan la vestimenta indígena para parecerse, a quienes lo portan con orgullo. Los embelequeros (as) se sirven de engaños para conseguir el fin que se pretende, tratando de utilizar halagos o adulaciones para poder mejorar su imagen. La politiquería ya forma parte de las ‘zapateadas’.