El puente para migrantes

Dos nuevos vuelos saldrán desde Quito a Venezuela con ciudadanos se ese país en el marco del programa de repatriación denominado ‘Vuelve a la Patria’. Dejarán el país más de 170 venezolanos que buscan tocar una vez más su tierra luego de vivir un verdadero viacrucis en los países Latinoamericanos. Este programa está impulsado por el Gobierno de Nicolás Maduro, que maneja una nación que hoy por hoy vive la peor crisis no solo económica sino social de los últimos tiempos. Sin duda que Ecuador ha sido el puente para que los venezolanos tengan la oportunidad de retornar a su país que poco a poco se cae a pedazos, pero al mismos tiempo es la puerta de acceso de grupos de extranjeros que buscan aquí un mejor futuro. Las estadísticas no mienten. En Ecuador hay aproximadamente 230.000 venezolanos que han encontrado en esta nación paz pero no estabilidad. La crisis no para.