El mundo ante crisis climática

Los científicos han puesto el grito en el cielo que el planeta está en terapia intensiva. Prácticamente se vive una crisis climática que es consecuencia de un modelo de producción y consumo descontrolado por la actividad humana. En los últimos días en todo el mundo se habló sobre el calentamiento global y sus consecuencias. Los jóvenes fueron protagonistas en esta cruzada mundial por el medio ambiente. Un grupo jóvenes denunciaron ante UNICEF a los gobiernos por no hacer nada frente a los eventos extremos. En Sudamérica varios mandatarios se comprometieron a combatir la tala indiscriminada de árboles, frenar los incendios forestales y cuidar el medio ambiente. Todos confiamos en ese acuerdo y no esperemos que en un futuro no muy lejano usar toallas empapadas en aceite mineral para limpiar la piel, por la escasez de agua. Está en nuestras manos cuidar y salvar el planeta.