El más perjudicado en un paro

¿Quién es el más perjudicado por un paro?

No es la persona que inicia una medida de hecho, no lo es definitivamente, aunque también sufre las pérdidas económicas al dejar de trabajar a causa de participar en una manifestación que incluye cierre de vías.

El más perjudicado es el usuario, que cada día debe llegar a su trabajo, el niño que debe asistir a su escuela, los maestros, los comerciantes, los trabajadores en general, todos los ciudadanos que esperan llegar a sus destinos. El cierre vial no es la solución para reclamar ni para obtener algo a cambio, lo que genera es un conflicto más grave al interrumpir la movilidad de las personas y más aún dejarlas sin transporte público. El reclamo es un derecho, sí, pero no se debe reclamar cerrando carreteras, perjudicando a los demás. El respeto a los demás, es un derecho que no debe violentarse nunca.