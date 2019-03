El audio filtrado de Cabezas

Los escándalos no cesan al interior de la Asamblea Nacional. Cada vez la credibilidad se va perdiendo en la clase política, en la que, a través de llamadas directas se dan y reciben órdenes, se inician o bloquean temas que son de interés nacional. Posiblemente eso siempre hubo. Las presiones iban y venían desde todos los lados. Antes se contaba con el hombre del maletín, hoy las cosas fluyen de mejor manera y más rápidamente, porque la tecnología ayuda -bueno, en ciertos casos, porque en otros es el acabose- para lograr lo que antes era tan difícil. La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, afirmó que no se aferra al cargo -qué más le queda- y que si se inicia una investigación en el legislativo sobre su participación en un audio filtrado, no solo que se haría a un lado del CAL, sino de la Asamblea. Cabezas tendría que irse para actuar en concordancia con la aspiración del pueblo de que se dignifique la tarea legislativa.