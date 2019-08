La decisión que adopten quienes viven en una colectividad barrial, en cuanto a nominar a sus dirigentes, no debe ser minimizada con la utilización de subterfugios, intereses o acciones erradas que por conseguir ciertos fines, menoscaban la unidad de las familias, de los vecinos, de las personas. En el cantón Ibarra se ha procedido a la renovación de las directivas barriales, situación sobre la que no se ha informado claramente. Es lógico y bueno partir de un procedimiento adecuado, una socialización seria, y, sobre todo de un principio de respeto a las decisiones, sin interferencias o manipulaciones que buscan dañar las estructuras dirigenciales barriales con la finalidad de colocar a personas afines a una autoridad o a un interés de tipo meramente político. En algunos barriales ya hay quejas por el procedimiento y por la forma no tan transparente de “hacer mayorías” para lograr estos propósitos que ya generan inquitud colectiva.