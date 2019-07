Según la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador, Asfadec, cada año, son 10 mil las personas reportadas como desaparecidas en el país. Lastimosamente, la mayoría de casos no se han resuelto y, en otros, esperan justicia. Casos como el de Juliana Campoverde, desaparecida desde hace siete años, y por lo que es procesado un pastor evangélico, detenido desde septiembre del año pasado. Mañana comienza la audiencia de juzgamiento contra el involucrado que confesó que la joven está muerta, pero aún no se ha podido encontrar el cadáver. Miguel Nazareno también está entre los nombres de los desaparecidos. Tenía una enfermedad catastrófica y, con su madre, el 13 de marzo de 2011 llegó desde Esmeraldas a un hospital público de Quito en busca de atención, pero desde ese día no existe rastro del joven. Realidades tristes, miles de preguntas y ninguna respuesta ante hechos lamentables...