Denuncia que se investigará

Ahora la denuncia del cobro de “diezmos” a colaboradores salpica a la Vicepresidenta de la República. La Fiscal General Subrogante anunció que se desarrollará la investigación de este caso, mientras tanto, la Segunda Mandataria asegura que se trata de una calumnia e infamias en su contra . Lo cierto es que la necesidad de transparentar la gestión pública es fundamental para no defraudar al pueblo. La honestidad, credibilidad y justicia son tres de muchos valores que los representantes de un país no deben perder. Ojalá en Ecuador, en algún momento, se dejen de cometer actos que involucren a políticos en temas de corrupción, ojalá que prioricen lo verdaderamente importante: el trabajo por el pueblo que los eligió. “Para aquellos que creen que la felicidad humana es acumular dinero, los quiero porque son seres humanos y en algún lugar pueden ayudar, pero no en el campo de la política”, buen consejo de Mujica.