¿Cuidado con la beligerancia!

Muy poco se ha analizado el papel que cumplieron los oficiales y miembros de la Policía Nacional y del Ejército ecuatoriano durante la duras jornadas de protesta de los transportistas, luego de los trabajadores y que culminó con un levantamiento indígena, dejando ingentes pérdidas económicas, pérdidas de vidas inocentes y la evidencia del miedo de los ciudadanos al sentir un alto grado de violencia y de represión, como no había ocurrido antes. No perdamos de vista a quienes trataron de deslegitimar la protesta, buscando la inestabilidad democrática del país. Pensamos que un papel importante para no permitirlo fueron, precisamente, los elementos uniformados que cumplieron su trabajo, observando los lineamientos constitucionales. También los uniformados fueron vejados, secuestrados, agredidos públicamente, lo cual demuestra que la beligerancia muchas veces tiende a ganar terreno peligrosamente. ¡Cuidado!